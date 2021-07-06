فيديو.. فنانة تونسية تتلقي تهديدات بالقتل بسبب شقة مشبوهة

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي عن تعرضها للتهديد بالقتل بعد استئجارها لإحدى الشقق المشبوهة، موضحة أن أحد الأشخاص كان يتردد على السكن ويعتقد بأنها نفس المستأجرة القديمة (على حد قولها).

قالت يسرا المسعودي إن بداياتها في مصر كانت صعبة، وبداية أي فنان تكون غالبا صعبة، فعندما استأجرت شقة في القاهرة تفاجأت بأنها كانت شقة مشبوهة ويتردد عليها بعض الرجال الذين يريدون الانتقام من ساكني الشقة ولا يعلمون أنني مستأجرة جديدة، وذلك حسب تصريحاتها في برنامج “عيش صباحك” الذي يقدمه مقدما البرامج يوسف التهامي وفانا إمام، عبر إذاعة “نجوم FM”.

وتابعت يسرا أنها تتلقى يوميا تهديدات، وآخر يوم لها كان تهديدًا بالقتل، فتوجهت لاستئجار شقة أخرى بمكان جديد وتفاجأت أيضًا بسيدات العمارة يوجهون حديثهن لها: “انتي أجنبية وجميلة وبنخاف على أزواجنا منك”.

وأضافت: “دائمًا مركزة في شغلي وحياتي، لكنني وجدت في مصر كل الحب من الناس، مفيش غربة مع الشعب المصري، يطاردني الحنين لأصحابي وعائلتي وأصحابي، لكني وسط أصدقاء جدد يشجعوني ويقفوا إلى جانبي، شعب كريم، هكمل هنا في مصر، مرتاحة هنا بين أهلي”.

يذكر أن يسرا المسعودي شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني 2021 بعدة أعمال منها: مسلسل “القاهرة كابول”، و”خلي بالك من زيزي”، و”كل بالحب”، و”ولاد ناس”.