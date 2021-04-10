فيديو.. عمرو أديب يحذر رامز جلال بسبب تركي آل الشيخ

المستقلة/- منى شعلان/ نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، مقطع فيديو يجمعه بالفنان المصري رامز جلال ، من كواليس تصوير برنامجه الرمضاني “رامز عقله طار”. والمقرر عرضه ، على شاشة إم بي سي مصر، ولأول مرة برعاية هيئة الترفيه السعودية.

وظهر خلال الفيديو رامز جلال، مع المستشار تركي آل الشيخ وذلك من داخل غرفة التحكم والمراقبة التي يشاهد فيها رامز الضيوف فور دخولهم موقع “المقالب”، وقال الفنان: “لأول مرة من غرفة الأسرار معانا معالي المستشار مع رامز اللي عقله طار”.

كما يسأل رامز روبوت صغير في الغرفة بالإنجليزية “خمن، من معنا اليوم؟”، فيجيب الروبوت “بالتأكيد أبو ناصر”، في إشارة لتركي آل الشيخ، هذا بالإضافة إلى أن آل الشيخ ظهر بداخل مدينة ملاهي كبيرة وتجولوا معاً بداخلها.

وعلق آل الشيخ ، على الفيديو قائلاً: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة … وفي شهر رمضان المبارك … وعلى قناة mbc … انتظروا رامز عقله طار برعاية هيئة الترفيه”.

ورد الإعلامي المصري عمرو أديب على مقطع الفيديو، محذرا رامز من الاقتراب من تركي آل الشيخ، قائلا: ”لو رامز قرب لمعاليك احنا حنهد المحطه كلها على دماغه“، ليرد آل الشيخ: ”حيوحشنا رامز“.

من جانبه نشر رامز صورة من الفيديو الذي نشره آل الشيخ وذلك عبر خاصية الاستورى بحسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، معلقاً عليها قائلاً:” معالي المستشار تركي آل الشيخ في جولة تفقدية أثناء تحضير برنامج رامز عقله طار، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وتم تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021 في سرية تامة داخل مدينة ملاهي كبرى في المملكة العربية السعودية، والمصممة بطراز عالمي، وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.