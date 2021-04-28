فيديو.. عراقيون عالقون في الهند يوجهون رسالة إلى الكاظمي

المستقلة/- منى شعلان/ ناشد عدد كبير من العراقيين العالقين في الهند رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لتخصيص طائرات تعيدهم إلى بغداد، وبحسب ما يقولون إن “لا أحد استجاب لهم”.

وبحسب مقطع فيديو متداول يظهر مجموعة من العراقيين، فإنهم عالقون في الهند منذ شهرين، والمستشفيات الهندية لم تعد تستقبلهم، ولم يعد بقدرتهم البقاء في الهند بسبب تفاقم الأوضاع الصحية هناك.

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، أمس الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى الهند بسبب فيروس “كورونا الهندي”.

وبحسب بيان للشركة، فإن تعليق الرحلات بدأ من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وأضافت، أن “قرار إلغاء الرحلات جاء بناء على التعليمات التي أصدرها مجلس الوزراء -سلطة الطيران المدني العراقي”.

وأشارت إلى أن “التعليمات نصت على تعليق جميع الرحلات المباشرة من وإلى الهند بسبب خطورة الموقف الوبائي، وللحد من انتقال عدوى الفيروس إلى العراق”.

وانتشرت معلومات في العراق عن تسجيل أول إصابة في العراق بفيروس كورونا “الهندي”.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت سلطات الصحة فى الهند 360 ألف حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم.

وبذلك، يصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.، وزادت الوفيات بواقع 3293، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن، مما يرفع عدد المتوفين جراء الإصابة بمرض “كوفيد -19” إلى 201187.

ويعتقد الخبراء أن الأعداد الرسمية أقل كثيرا من الأعداد الفعلية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.