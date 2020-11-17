فيديو.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل “ضربة معلم” للفنان محمد رجب

المستقلة/ منى شعلان/ ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل “ضربة معلم”، للنجم المصرى محمد رجب ، يوم السبت المقبل ، عبر شاشة قناة “سى بى سى” الفضائية ، على أن يتم عرضه في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مسلسل “ضربة معلم” تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين ، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدامية ذات الـ ٤٥ حلقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب ، مسلسل “الأخ الكبير”، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور ، وتأليف أحمد عبد الفتاح ، وإخراج إسماعيل فاروق.

 

 

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