فيديو صادم.. أميرة الناصر تكشف وحشية تعذيب طليقها لها

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر هاشتاغ باسم “المعنفة أميرة الناصر”، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في المملكة العربية السعودية، فور نشر الناشطة السعودية أميرة الناصر صوراً صادمة لها توثق من خلالها تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها مشعل الخالدي، وذلك بعد ساعات من إعلانها طلاقها رسميًا منه.

وظهرت الناصر في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات، عرضت من خلاله صوراً لأجزاء من جسدها توضح فيها تعرضها للتعذيب بوحشية ، وعلقت الناصر قائلة:” هذا عنف جسدي تعرضت له وما أحد وقف معاي جاني ضغط نفسي، عقلي طار ما تحملت نفسي، بغيت أقهره بأي شي لدرجة اني مافكرت لما نزلت أي حاجة”.

وتضامن المغردون مع أميرة الناصر ، وطالبوا بضرورة التحقيق مع مشعل الخالدي ومحاكمته لما تسبب به من أضرار نفسية وجسدية لها.

وأعلنت “الناصر”، من خلال مقطع فيديو لها  أمس ، عن خلعها الحجاب ، مشيرة إلى إن الحجاب كان يخفي جمالها ويجعلها تبدو كإمرأة عجوز وليست شابة، مضيفة: “بعد أن انفصلت بشكل رسمي عن مشعل الخالدي تتفرغ لحياتها وتعيشها بشكل جديد”.

كما هاجمت الناصر طليقها ووصفته بالمريض والمعقد ووجهت له مجموعة من الانتقادات، مشيرة إلى أن بعض الأطراف تدخلوا لإعادتها له في المرة الأولى، لكنها لن تتزوج ثانيا إذا كان كل الرجال مثله، بحسب وصفها، قائلة: “كان مريض وتحملته بما فيه الكفاية.. إنسان معقد .. بعيش حياتي.. الحين أنا حرة في نفسي أنا ولدت وانظلمت منك يا نذل ، مرارتي اتفقعت منك، انقلع الله لا يردك، ليته يسوى”.

وتابعت: “إذا كل الرجال زيه، عمري ما هتزوج، وأجبرت على إني أرجع له بعد الطلاق أول مرة، وأقسم بالله باس يدي ورجلي عشان أرجع له”.

ثم عادت نادمة واعتذرت على خلعها الحجاب ، وظهرت الناصر مجددا به، وأوضحت أن ظهورها بدونه أمس، جاء نتيجة ضغوط نفسية قائلة:” نفسي ما تحملت نفسي بغيت أي حاجة أهرب لدرجة إني خلاص ما فكرت لما نزلت أي حاجة ما فكرت فيها”.

 

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