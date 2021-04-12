فيديو.. شكران مرتجى تبكي على الهواء بسبب والدتها

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الفنانة السورية شكران مرتجى، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انهيارها من البكاء على الهواء وذلك خلال حلولها ضيفة عبر أثير اذاعة “نينار” السورية.

حيث بثّ خلال الحلقة مقدّم البرنامج تسجيلاً صوتياً لامرأة تبين أنها والدة شكران وقد طلبت الدعاء لها بالنجاح والتوفيق.

وقال مقدم البرنامج إن والدة شكران لم تمانع في التواصل معه وبث رسالة اختارت أن تخص بها ابنتها، حيث شعرت شكران مرتجى بالتأثر الشديد وبدأت بالبكاء حيث ذكرت أنها حسّاسة جداً تجاه تلك المواقف.

وتحدثت مرتجى عن مرض والدتها قائلة: “خفّ بصرها بفعل التقدّم في العمر”، مبينة أنها تتلقى الدعم من شقيقتيها نوران وسوزان.

وأشارت مرتجى أنها عاشت ظروفاً صعبة، غير أن شقيقتها سوزان كانت بمثابة الأم الثانية لها، معتبرة زوج شقيقتها “فرحان” هو الأخ الثالث لها، وبينت أنها تشعر بالامتنان تجاه تضحيات شقيقتها “نوران” حيث توجهت إلى أفراد أسرتها بأنهم قدّموا لها كل الدعم، وأنها لن تتمكن من ردّ الجميل لهم مهما فعلت.

وفى سياق آخر ردت شكران مرتجى، عن الشائعات التي انطلقت الفترة الأخيرة عن خضوعها لعمليات تجميل أدت إلى تغيير كبير في ملامحها.

وكشفت شكران مرتجى في فيديو لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، أنها تتعرض دائماً إلى اتهامات بإجراء عمليات تجميل جديدة وهو ما اضطرها للحديث وتوضيح حقيقة الأمر.

وأضافت أنها لم تخضع إلى عملية تجميل جديدة هذه الفترة لكن المكياج يعلب درواً أساسياً في تغيير الملامح على حد قولها بالإضافة إلى زاوية الكاميرا المأخوذة.

وأكدت مرتجى أن الشخص لا يستطيع أن يقوم بإجراء عملية تجميل كل يوم، بل يلجأ إلى تغيير ملامحه بطرق مختلفة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

   الـD.N.A تحليل حاسم في دعاوى إثبات النسب

اخبار العراق

هروب محافظ بابل بعد صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه ونجله

اخر الاخبار

نتانياهو من القدس : لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

اخر الاخبار

جيل شبابي جديد يتحدى النظام الأبوي السياسي والاجتماعي ولا يعترف به 

اخر الاخبار

فيديو.. شكران مرتجى تبكي على الهواء بسبب والدتها

اخر الاخبار

اللجنة العليا للصحة والسلامة : تعلن استئناف دوام 3 صفوف دراسية

رياضية

القوة الجوية يوضح حقيقة اعتقال لاعبه

رياضية

القوة الجوية يوضح حقيقة اعتقال لاعبه

اخر الاخبار

“محتاجة ارتاح”.. ريهام سعيد تعتزل السوشيال ميديا

رياضية

الاتحاد الآسيوي يعلن موقف “الفار” في دوري الأبطال

اخبار الاردن

أثارت جدلا واسعا.. الأردن يحيل قضية الفتنة للمدعي العام

اخر الاخبار

أحمدي نجاد: بوفاة خامنئي ستنهار الجمهورية الإيرانية

اخبار العراق

رئيس الجمهورية يوقع المرسوم الخاص باجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول

اخبار العراق

العراق رسميا حظر التجوال من 8 مساءً وحتى الساعة 5 مع تقليص الدوام

اخبار العراق

العراق يسجل قرابة 8 آلاف إصابة خلال 24 ساعة و 44 حالة وفاة

اخر الاخبار

الكويت.. إيقاف تنفيذ عقوبة المعلمة المصرية في قضية وفاة طالب

اخبار مصر

رسالة غامضة بين شيرين ودينا الشربيني..وعمرو دياب “ترند”