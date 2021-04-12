فيديو.. شكران مرتجى تبكي على الهواء بسبب والدتها

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الفنانة السورية شكران مرتجى ، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انهيارها من البكاء على الهواء وذلك خلال حلولها ضيفة عبر أثير اذاعة “نينار” السورية.

حيث بثّ خلال الحلقة مقدّم البرنامج تسجيلاً صوتياً لامرأة تبين أنها والدة شكران وقد طلبت الدعاء لها بالنجاح والتوفيق.

وقال مقدم البرنامج إن والدة شكران لم تمانع في التواصل معه وبث رسالة اختارت أن تخص بها ابنتها، حيث شعرت شكران مرتجى بالتأثر الشديد وبدأت بالبكاء حيث ذكرت أنها حسّاسة جداً تجاه تلك المواقف.

وتحدثت مرتجى عن مرض والدتها قائلة: “خفّ بصرها بفعل التقدّم في العمر”، مبينة أنها تتلقى الدعم من شقيقتيها نوران وسوزان.

وأشارت مرتجى أنها عاشت ظروفاً صعبة، غير أن شقيقتها سوزان كانت بمثابة الأم الثانية لها، معتبرة زوج شقيقتها “فرحان” هو الأخ الثالث لها، وبينت أنها تشعر بالامتنان تجاه تضحيات شقيقتها “نوران” حيث توجهت إلى أفراد أسرتها بأنهم قدّموا لها كل الدعم، وأنها لن تتمكن من ردّ الجميل لهم مهما فعلت.

وفى سياق آخر ردت شكران مرتجى، عن الشائعات التي انطلقت الفترة الأخيرة عن خضوعها لعمليات تجميل أدت إلى تغيير كبير في ملامحها.

وكشفت شكران مرتجى في فيديو لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، أنها تتعرض دائماً إلى اتهامات بإجراء عمليات تجميل جديدة وهو ما اضطرها للحديث وتوضيح حقيقة الأمر.

وأضافت أنها لم تخضع إلى عملية تجميل جديدة هذه الفترة لكن المكياج يعلب درواً أساسياً في تغيير الملامح على حد قولها بالإضافة إلى زاوية الكاميرا المأخوذة.

وأكدت مرتجى أن الشخص لا يستطيع أن يقوم بإجراء عملية تجميل كل يوم، بل يلجأ إلى تغيير ملامحه بطرق مختلفة.