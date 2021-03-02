فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة دلال عبد العزيز، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل يوسف شعبان ، حيث شاركته تصوير مسلسل “ملوك الجدعنة” للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، في بيروت، مشيرة إلى أنها اقتربت منه بشكل خاص في نحو 10 أيام.

موضحة أنها استرجعت ما حدث، مشيرة إلى أنه كان يحس بأنه سيفارق الحياة، حيث إنه قبل العودة للقاهرة طلبها للحديث معها نافية إصابته بمرض ”الزهايمر“ مؤكدة أنه كان واعي تمام الوعي قبل رحيله.

وقالت دلال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة “القاهرة والناس”:“يوسف شعبان كان واعي جدا ومركز وكان هو اللي بيعدل الجمل لينا الجملة يحفظها وما يغلطش إحنا بنغلط هو ما بيغلطش كان شيء غريب جدا وكان له حضور وجمال في المسلسل وكان سعيد جدا أنه بيشتغل وعنده طاقة واستعداد“.

وتابعت: ”أنا لقيته قبل ما يرجع القاهرة بيوم كدا طلبني هو ومدام إيمان وقالي اطلعي اقعدي معانا ندردش معاكي شوية وقعدت معاهم حوالي 3 ساعات وقعد يحكيلي عن نوادره وأيام معبودة الجماهير وميرامار ويسترجع ذكريات كتير أوي“.

وأردفت: ”قالي دلال تفتكري أنا هرجع أكمل الشغل اللي باقيلي هنا ولا خلاص يستكفوا بقى قولتله لأ ليه يا أستاذ بتقول كدا إن شاء الله ترجع وتكمل فزعلت واتقبضت وقولت للمخرج تاني يوم قال لأ دا إحنا بنستغل وجوده وأنا كبرتله الخط بتاعه عشان نستفيد من وجود يوسف شعبان“.

واختتمت : “الكورونا خاينة جدًا”، وتقدمت بالعزاء لأسرته، موضحة أنه عاد للتمثيل بشكل أقوى وكان أكثر نضجًا للعمل الفني.

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا أول أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عاماً، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضى، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن يوسف شعبان كان قد صور عدد من مشاهده في مسلسل “ملوك الجدعنة” مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد في لبنان منذ أيام، ولكنه رحل قبل استكمال باقى دوره في العمل الذي يشارك في بطولته، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.