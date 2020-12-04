فيديو.. شاروخان يطلق مسابقة جائزتها إقامة لمدة يومين فى منزله

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن النجم الهندي شاروخان ، عن مسابقة جديدة لجمهوره ومحبيه ، تمنح الفائز بها فرصة الإقامة معه بمنزل الزوجية فى دلهي لمدة يومين.

و بحسب برنامج “إنسايدر بالعربي”، المذاع على فضائية “دبي” ، تقوم المسابقة على الإجابة عن سؤال واحد، وهو “ماذا يعني لك الترحيب بأذرع مفتوحة”، وهي الحركة التي اشتهر بها شاروخان في معظم أفلامه السينمائية.

وكان شاروخان احتفل في شهر نوفمبر ، بعيد ميلاده الـ55، ونشر صورة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، من أمام برج خليفة بدولة الإمارات، والذى أضاء أنواره بصورة شاروخان مرفقة بعبارة “عيد ميلاد سعيد شاروخان.

من ناحية أخرى، يستعد شاروخان لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم “Pathan”، مع النجمة الهندية ديبيكا بادكون.