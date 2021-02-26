فيديو.. سرقة كلبي ليدي غاغا .. ومكافأة 500 ألف دولار لمن يعيدهما

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت وسائل إعلام أمريكية، مقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة توثق لحظات مرعبة لإطلاق النار على الرجل الذي كان ينزه كلاب نجمة البوب ليدي غاغا ، بالإضافة إلى سرقة كلبيها في هوليوود.

أظهرت التفاصيل إطلاق الرصاص على المربى الذى كان يتمشى فى نحو الساعة 9:40 مساء الأربعاء الماضى، قرب بيته فى مدينة ويست هوليوود القريبة من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ومعه 3 كلاب طلبت منه المغنية الأمريكية الترويح عنهم مقابل أجر مدفوع.

وأثناء التنزه ، تعرض المربى لسطو مسلح من قبل شخصين، وقام أحدهما بإطلاق النار عليه ليسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، وانتزع منه مطلق النار الكلبين، بمعاونة شريك آخر نزل معه من مقعد خلفى السيارة التى استخدموها فى السرقة، ثم اختفى الجميع بعد سطو دموى دام أقل من 3 دقائق فى عتمة الليل، حتى هربت الكلبة الثالثة وتم العثور عليها فيما بعد.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نجمة البوب ليدي غاغا ، عرضت مبلغ 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها المسروقين ويعيدهما إليها.

وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهم رجل يرتدي قبعة سوداء وسترة سوداء بغطاء للرأس، فيما لم تتمكن من تحديد جنس المشتبه به الثاني، لكنهما كانا يرتديان ملابس سوداء بالكامل.