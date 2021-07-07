فيديو.. زينة زكي تعود إلى بغداد بعد 24 عاماً

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت مصممة الأزياء الشهيرة زينة زكي، عن سعادتها الشديدة بعودتها مرة أخرى إلى مسقط رأسها العراق بعد غياب دام 24 عاماً، لحضور معرض “حلو يا هوى بغداد.

وقالت زينة زكي، خلال مقطع فيديو ظهرت فيه مع شقيقتها دينا زكي، عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، أنها سعيدة جداً بوجودها في بغداد، ولا تعرف كيف ترد كل هذا الكم من الحب، والدعم الذي تلقته من الجمهور فور وصولها إلى أرض وطنها مؤكدة أنها ستزور بلدها دائماً في الفترة المقبلة.

كما نشرت مقطع مصور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت قائلة:” تتبغدد علينة واحنة من بغداد.. بغداد افتحي كل نوافذك .. ودعي هواك يعانق عشقاً هوانا”.

وزينة زكى مصممة أزياء عراقية، و أطلقت أول عرض أزياء خاص بها في مدينة دبي عام 2003، وظلت دار الأزياء التابعة لها تعمل تحت اسم “جوليا دوماني”، وكانت أعمالها تجمع بين تصاميم العصر الفيكتوري والإدواردي، ولاقت رواجاً كبيراً بين مصممي الأزياء الإماراتيين.

وفي عام 2007، شاركت زينة في عرض أزياء العروسة بدبي. وفي 2010، نالت جائزة أفضل مصممة ملابس جاهزة في أسبوع دبي للأزياء والموضة، وزادت شعبية ماركة دوماني الخاصة بزينة، بعد أن افتتحت داراً لبيع الأزياء في مركز بالم ستريب للتسوق في جميرا بدبي.

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