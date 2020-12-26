فيديو.. زوج ملكة كابلي يكشف مفاجأة بشأن طلاقهما

المستقلة/ منى شعلان/ أكد المدون الكويتي أحمد السالم، زوج الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي، طلاقهما رسمياً ، وجاء ذلك بعد ظهور كابلي فى مقطع فيديو لها قبل أيام تنفي من خلاله خبر انفصالها عن زوجها.

وكشف أحمد السالم ، فى مقطع فيديو له عبر تطبيق سناب شات ، أسباب طلاقهما إذ كشف أنه طلب الانفصال من زوجته منذ شهرين ولكنها رفضت، مشيرًا إلى أنه طلقها بالفعل في اللحظة التي خرج فيها من البيت، ولكن زوجته من الممكن أن تقصد أنها لم تصلها أوراق طلاق حتى الآن، لذا فهي تنفي خبر طلاقهما.

وقال السالم :”أقسم بالله العظيم إني أنا طلقت ما طلبت الطلاق.. لإن أنا إنسان اللي أزعله بشيء أنا أراضيه وأحطه على عيني راسي.. تقول إنت زعلته وردة فعله يبي اللي يبيه ممكن بس مو زوجتك”.

وتابع:”قالت أنا طالبة الانفصال قبل شهرين بس الطرف التاني رافض.. شنو رافض.. أنا من بداية شهرين وأول يوم طلعت فيه من البيت أنا طلقت نعرف الطلاق كلمة أهم شيء الكلمة وبعدين تستكمل الأوراق”.

وأوضح: “يمكن هي قاصدة تقول إنها ما وصلتها ورجعتها.. أنا طلقت وكل التصرفات اللي صارت قبل شهرين ما تعنيني.. سبحان الله الطرف التاني كان استفزاز باستفزاز.. يعني متابعينا واللي يعرفنا ما يحتاجون توضيح شيء أحسن شيء الواحد يطلع على شخصيته”.

وأضاف:”لو أنا خاين كانت هي خلعتني من أي محكمة .. والله العظيم ماني طايق أقول هذا الكلام بس مجبور أقوله ، فلنفرض سويت أكبر غلط في العالم ليش يطلع للسوشيال ميديا؟ “.

وأردف قائلًا: “زوجتك المفروض تكون أحنْ شيء في حياتك.. أنا إنسان أتزوج عشان أكون سعيد إذا انتهت السعادة خلاص”.

واختتم قائلاً : “أنا سويت معها كل اللي أقدر عليه ، ما في رجال يسوي لزوجته اللي سويته ، أنا الناس اللي أحبها أكون طيب معها بشكل مفرط ، بس يمكن هذي الطيبة اللي خربت علي ، لازم أعيد حساباتي يمكن هذا غلطي” .

و تعود تفاصيل الأزمة بين ملكة كابلي وزوجها أحمد السالم، عندما صرحت كابلي أن زوجها يخونها ، وحينها خرجت عبر سناب شات، وقالت: “الغشاش والكذاب يسوي فضل لو غاب”.

وتزوجت ملكة كابلي من الكويتي أحمد السالم، في عام 2018، وأنجبت منه طفلة أطلقت عليها اسم “قمر”، ولدت في أكتوبر 2019 ، وبعد زواج استمر عامين ونصف تم الطلاق بينهما.