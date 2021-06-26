فيديو.. دعم فني وجماهيري لـ رامي جمال بعد انتشار البهاق فى أنحاء جسده

المستقلة/- منى شعلان/ حرص عدد من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على دعم المطرب المصري رامي جمال، بعدما ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، يتحدث من خلاله عن مرض “البهاق”، و انتشاره في كل جزء من جسمه ، وذلك في اليوم العالمي للبهاق.

وقال رامي جمال : “أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئلة كتير جدًا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيًا منه بدعمكم ليا”.

وتابع قائلا: “كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي”.

واكمل المطرب المصري: “زي منتو شايفين البهاق مالي إيديا ووشي، وفي كل حتة في جسمي، وأنا زمان كان لو في نقطة في جسمي بقعد أراقبها، وكنت ببقى حزين جدًا وزعلان، خصوصًا إن كان في ناس في البداية فاكرينه معدي وكانت بتخاف تسلم، ولكن الحقيقة البهاق مرض مناعي لم يجد في العلم حتى الآن علاج ليه”.

وواصل قائلاً:”أنا بوجه رسالة لأي أم ابنها عنده بهاق، حاولي تدعميه أنه يمتلك ميزة مش موجودة عند أي حد تاني، ووارد أن البهاق يكبر كمان في جسمه بس إيه المشكلة..أنا بشتغل مغني، وشكلي مهم جدًا في عملي، وأنا مش شايف البهاق عيب، ومش بيهمني الناس اللي شايفة إن ده عيب، وربنا يعطي الناس كلها قدرة على تقبل الابتلاء”.

وحققت أغنية “دقيقة واحدة” للنجم رامى جمال أكثر من 3 مليون مشاهدة على ” اليوتيوب” والذى طرحها مؤخرا وتعاون في الأغنية مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.