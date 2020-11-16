فيديو.. داليدا خليل تطرح أغنيتها الجديدة “شيك أوي” باللهجة المصرية

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت الفنانة اللبنانية داليدا خليل ، أول أغنية لها باللهجة المصرية بعنوان “شيك أوي” ، على طريقة الفيديو كليب ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية شيك أوي، من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع عمر صباغ، وقد روجت لها الفنانة اللبنانية، مؤخراً ، بطرح البرومو التشويقي الخاصة بها ، عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقد عرض مؤخراً فى السينمات الإماراتية والسعودية ، الفيلم السعودي الكوميدي “بعد الخميس” و هو آخر أعمال داليدا خليل، والذى طرح في شهر مارس الماضي.

وضم الفيلم العديد من الفنانين منهم جعفر الغريب، سوزان نجم الدين، داليدا خليل، منصور الفيلي، الراحل طلعت زكريا، بلال عبد الله، ماهر صليبي، مازن الناطور، علي التميمي، حسن عبد الفتاح، فطيم الشامسي، عبد الحميد العوام، وهو من تأليف وإخراج حيدر سمير الناصر.

وتدور الأحداث حول أبو شيماء، وهو رجل من عائلة ارستقراطية راقية يقرر البحث عن الزوج المناسب لابنته، وحينما يتقدم شاب للمهمة، يخوض العديد من الاختبارات الصعبة في سبيل قبوله.