فيديو.. حريق هائل في مرفأ بيروت

epa08583772 A general view of the harbor area with smoke billowing from an area of a large explosion, with damage and debris after a large explosion rocked the harbor area of Beirut, Lebanon, 04 August 2020. According to reports, several people have been injured and large area badly damaged while the cause of the explosion is not yet known. EPA-EFE/WAEL HAMZEH

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت أنباء في لبنان باندلاع حريق اليوم السبت في مرفأ العاصمة بيروت.

ونشر ت لقطات تظهر عمود دخان كبيرا يتصاعد فوق مرفأ العاصمة اللبنانية.

وأوضحت مصادر أمنية لمراسلنا، أن الحريق اندلع في أرض خالية داخل حرم المرفأ، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن التحقيقات انطلقت للكشف عن أسبابه.

وأكد  أن فرق الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق، دون ورود معلومات عن أسبابه حتى الآن.

وكان مرفأ بيروت والأحياء المحيطة به قد تعرضت لأضرار هائلة جراء الانفجار الضخم الذي دوى فيه في الرابع من أغسطس العام الماضي، نتيجة اندلاع حريق في أحد المستودعات.

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