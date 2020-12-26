فيديو.. تصرف مفاجئ من رانيا يوسف بعد اتهامها بالفسق والفجور

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها الأخيرة، التي صرحت بها في البرومو الخاص خلال حلقتها ببرنامج “مع الفارس”، الذي يعرض على قناة “الرشيد” العراقية ، ومن المقرر عرض الحلقة في 1 يناير 2021.

وبعد الانتقادات التي تعرضت لها يوسف ، قامت بحذف الفيديو الترويجي للحلقة من على حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وذلك بعد أن أعلن المحامي نبيه الوحش، تقدمه و65 محاميًا آخرين، ببلاغ للنائب العام، ضدها باعتبارها تحرض على الفسق والفجور، على حد وصفه.

وفي حال ثبوت هذه التهمة على الفنانة رانيا يوسف، ستواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.

وتنص هذه المادة على: “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه”.

كما نصت المادة 14 من ذات القانون على: “كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه”.

وكانت رانيا يوسف، ردت على سؤال مقدم البرنامج نزار الفارس ، حينما سألها عن سبب ارتدائها ملابس جريئة، وظهور مؤخرتها بشكل لافت في أحد الفساتين التي ارتدتها مؤخرا، قائلة: “هي مؤخرتي أنا بس، مؤخرة كل الفنانات، بس يمكن أنا مؤخرتي مميزة”.

كما تحدثت رانيا عن تعرض بعض النساء للتحرش الجنسي قائلة: “الذكور كتير بس الرجالة قليلة ، مضيفة: إن المرأة تفرح بالمعاكسات والكلام الجميل لما تبقى في سياق محترم ولطيف”، مؤكدة أنها تعرضت للتحرش اللفظي والجسدي.

وقام مقدم البرنامج نزار الفارس، بتشغيل أغنية إسرائيلية حتى تستمع لها رانيا يوسف، لترد عليه قائلة: “إنت عايز توقعني في فخ ولا إيه”.

ومن جانبه علق الإعلامي العراقي نزار الفارس على الجدل، المثار حول تصريحات الفنانة المصرية ، قائلًا بخاصية الاستوري بموقع إنستغرام :” لا تحكمون على إعلان حلقة قبل نزولها.. عسل لا تهتمين إلى صوت النشاز”، وأضاف” “تريند مصر والعراق هذا الأسبوع، برعاية رانيا يوسف ونزار الفارس.. نزل إعلان الحلقة”.

وخلقت تصريحات رانيا يوسف الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث رآه البعض تحريضا واضحا على الفسق والفجور، مطالبين بمحاسبتها على مثل هذه التصريحات.