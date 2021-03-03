فيديو.. بهاء سلطان يطرح ابتهال ديني في مدح النبي

المستقلة/- منى شعلان/ أعاد المطرب المصري بهاء سلطان ، طرح ابتهال “سيدى يا رسول الله”بصوته، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال سلطان في مدح النبي في الابتهال الذي جاء بدون موسيقى أو أي مؤثرات صوتية خارجية: “سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، أنت الذي لما رفعت إلى السماء، بك قد سمت و تزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبًا، ولقد دعاك لقربه و حباك”.

وفي وقت سابق قال الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء فى تصريحات تليفزيونية له، أن بهاء سلطان أعلن رغبته في الانضمام لنقابة القراء، ولكنه لم يبادر، ولن نشترط أن يترك الغناء، كل ما طلبناه أن نعرف، هل يقرأ القرآن بشكل صحيح.

وأضاف:لا يوجد شرط لترك الغناء، ولكن قراءة القرآن لها قدسية، فأم كلثوم وعبد الوهاب كانوا يغنون، ولكن الآن هناك مهرجانات فيختلط الحابل بالنابل، فإذا كان سيغنى غناء ليس به خروج، فلا مانع مثل هانى شاكر.

وكشف، تسجيل القرآن الكريم ليس سهلا، فأنا كشخص محترم، حينما أريد أن أسجل القرآن، يحضرني في الجلسة، عضو يلاحظني في التسجيل، فربما يراجعني في بعض الأشياء.

من ناحية أخرى يواصل الفنان بهاء سلطان، تسجيل أغاني ألبوم “سيجارة”، التي أقرت المحكمة بأن بهما عيوب هندسية، وصدر حكم بإعادة تسجيلهما ، ومن المقرر الانتهاء من تسجيل باقي الأغنيات وهم “ليالي طويلة”، و “وده حب ولا”، أول مارس المقبل.

وسبق وسجل سلطان أغنية “أنا الغلطان”، وهي أولى أغاني “سيجارة”، التي سيعاد تسجيلها، مؤكدًا أنه لم يتصالح مع المنتج حتى الآن، ولكن ذلك التسجيل تنفيذًا لحكم المحكمة.