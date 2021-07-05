فيديو.. “بملامح منتفخة”.. الجمهور ينتقد دنيا بطمة في أحدث ظهور لها

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، جدلاً واسعاً فى أحدث ظهور لها خلال مشاركتها بافتتاح مركز للتجميل في المغرب، حيث وصفها الجمهور بـ”المنتفخة”، كما انتقد البعض ملابسها التى لا تتناسب مع حضورها هذا الحدث.

وظهرت بطمة، خلال حفل الافتتاح، بفستان أسود قصير يبرز ملامح جسدها المنتفخ، لاسيما من ناحية الوجه والساقين والمؤخرة، وكان برفقتها زوجها المنتج البحريني، محمد الترك.

ونشرت بطمة صوراً عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، من إطلالتها الأخيرة لتتعرض للهجوم من قبل متابعيها، الذين شبهوها بإحدى شخصيات مسلسل الكرتون الشهير “سبونج بوب”.

يذكر أن الفنانة المغربية أرجعت سبب زيادة وزنها وانتفاخ وجهها وجسدها، إلى عدم إتباعها لحمية غذائية أثناء حملها الثاني، وفق ما ذكرته في سلسلة مقاطع مصورة نشرتها عبر خاصية “الاستوري” في حسابها بإنستغرام.

وقالت، إن ذلك يعود إلى الإغلاقات التي شهدها العالم أثناء جائحة كورونا، ما استدعاها للبقاء في المنزل لكثير من الوقت، ولم تهتم لمراقبة وزنها أثناء الحمل، ما سبب لها زيادة مفرطة في الوزن رغم نحافتها.

وأكدت دنيا أنها سعت لممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على لياقتها، واعتبرت هذه الزيادة مناسبة لها، وتحديدًا في العديد من الملابس و الإطلالات التي ترتديها.”

من جانب آخر، أطلقت دنيا بطمة، مؤخراً، أغنيتها التي تصدرت محركات البحث، بعنوان “أصحاب المصالح”، وحققت نجاحاً كبيراً، كما صنفت من أجمل الأغاني الأسبوعية على مستوى الوطن العربي.

 

 

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