فيديو.. “بمشاركة 4 عارضات”.. عمرو دياب يطرح إعلان عطره الجديد

المستقلة/- منى شعلان/ طرح الهضبة عمرو دياب إعلان عطره الجديد، مساء اليوم الاثنين، والذي يحمل اسم“Amr Diab Eau de Parfum 34”وذلك عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة و قناته بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

وظهر “عمرو” في الإعلان برفقة الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان و3 موديلز أخريات، وارتدى “كاب” حمل كلمة “شكرا” وهو اسم أغنيته التي صدرت في ألبومه “يا أنا يا لأ”، والإعلان من إخراج طارق العريان.

وكان الكليب على أغنية “وأنا معاك” والتي طرحها الهضبة ضمن ألبومه الأخير، وتم تصوير الكليب بين دبي وأبوظبي ، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ولحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

وطرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم “يا أنا يا لأ” الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم “سهران” في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة “ناي”.

يذكر أن عمرو دياب أحيا حفلًا غنائيًا فى إمارة دبى ضمن مهرجان التسوق الذي بدأت فعالياته مؤخرًا فى دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وعدد كبير من محبي الهضبة.

 

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