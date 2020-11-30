فيديو.. بكاء باسم ياخور بسبب شقيقتيه

المستقلة/ منى شعلان/ أعرب الفنان السوري باسم ياخور ، عن اشتياقه الشديد لشقيقتيه ، المقيمتان في الولايات المتحدة وكندا،حيث أنه لما يتمكن من رؤيتهما منذ حوالي عشر سنوات بسبب ظروف الهجرة والحرب فى سوريا.

و لم يتمالك الفنان السوري نفسه من البكاء ، عندما تلقى رسالة من شقيقتيه “ديما” و “داليا” تعبران فيها عن فرحتهما الشديدة بمشاهدته على الشاشة فى الأعمال الفنية ، وذلك من خلال برنامج “هذا أنا” ، والمذاع على تليفزيون “أبو ظبي”.

وقال الفنان أثناء لقائه بالبرنامج :أن ديما شقيقته الصغرى وهي مهندسة تعيش فى أمريكا منذ 15 عامًا، ومتزوجة من طبيب متخصص فى جراحة القلب.

أما شقيقته الأخرى داليا، فقال ياخور إنها تعيش في كندا حاليا، وتابعت دراستها في مجال الأدب الفرنسي، كما أنها تتولى منصبا مهما في أحد البنوك الكندية، موضحًا أن شقيقتيه من النماذج المميزة والناجحة، وأنه فخور بهما.

وأكد باسم ياخور أنه يعاني كثيرا لأن أبناءهم لا يعرفون بعضهم البعض بسبب الظروف وبعد المسافات.