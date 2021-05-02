فيديو.. بعد إصابته.. حمادة هلال ينسحب من لعبة رامز جلال

المستقلة/- منى شعلان/ وقع الفنان المصري حمادة هلال، ضحية لبرنامج المقالب “رامز عقله طار”، والذى يتم إذاعته على فضائية “إم بي سي مصر”.

وخلال المقلب، تعرض حمادة هلال لإصابة خطيرة داخل لعبة “البينت بول” حيث قام رامز جلال بضربه بالبندقية لتأتي الكرة في فمه ليتعرض للإصابة وانسحب من اللعبة.

وبرّأ رامز جلال، نفسه من إصابة حمادة هلال في فمه من خلال البندقية الخاصة به، قائلًا: ”أقسم بالله يا جماعة مش أنا اللي أصبت حمادة، أنا بضرب في منطقة تانية أنتم عارفينها“.

واستكمل حمادة فقرات المقلب بفم متورم، وانتقل إلى أهم فقرة بالمقلب وهي كبسولة ”الهوب دروب“، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب، ومع تحرك الكبسولة في الهواء، حاول حمادة أن يتمالك نفسه ويهدّئ المتواجدين معه بالكبسولة.

ورفض حمادة هلال القفز من كبسولة ”الهوب دروب“ إلى المياه، حيث بدت عليه علامات الخوف، ولكن رامز وشركاءه في المقلب أجبروه على القفز.

وتمالك حمادة هلال نفسه، وكظم غيظه، بعد معرفته بالمقلب، فيما طالبه رامز بالعفو عنه ومسامحته، قبل أن يحتضنه، معلقًا على إصابته قائلًا:“حمادة بعد الحلقة دي هيكون حمادة بزلومة.. بقى عنده شفايف أنجلينا جولي“.

علق كتب حمادة، على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، بعد انتهاء الحلقة قائلاً:“الله يسامحك يا رامز صاحبي بقى”.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.