فيديو.. بسمة وهبة تتحدث عن تجربتها مع مرض السرطان وتوجه رسالة للرجال

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الإعلامية بسمة وهبة ، رسالة للرجال ، من أجل النساء المصابات بمرض سرطان الثدي، ناصحة إياهم أن يتحملهن فى رحلتهن العلاجية.

وقالت بسمة وهبة، خلال لقائها مع برنامج “the insider”: “المصابات الكثيرات هن المتزوجات اللي بيمروا بأحزان كتيرة في حياتهم ومشاكلهم، مبيقدروش يستحملوا، وجوه الجسم بتضعف، والخلايا السرطانية دي بتتمكن منهم، لو سمحتم يا رجالة، خفوا على الستات شوية”.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، واحدة من محاربات سرطان الثدي، حتى تم شفائها منه مؤخرًا، وخضعت لجراحة في لندن وتحدثت عن تجربتها ، قائلة: “السرطان عدو شرس يحتاج إلى سلاح أشد قوة منه وهو الأمل والتفاؤل”.

وأضافت بسمة وهبة خلال حوارها ببرنامج “mbc trending”:” أنا شكلي قوية جدا لكن أنا حياتي كلها ابتلاءات، لكن اتعلمت منها أكون قوية ومتفائلة، ربنا بيبتلي اللي بيحبهم وعلى قد اليقين ده ربنا بيكرمك”.

كما تحدثت عن ذهابها إلى لندن للعلاج وإجراء الفحوصات، قائلة إنها تعاني منذ عام من مشكلتين، إحداهما تدهور حالة المعدة بصورة خطيرة، والثانية هرمونات نشطة بالرحم وليس ورمًا سرطانيًا كما يعتقد البعض.

وأشارت وهبة، إلى أنها أخبرت طبيبها أن يستأصل الرحم إن كان هذا هو علاجها الوحيد، ولكنه لجأ إلى حل أكثر سهولة بزرع غدة تنتج هرمونًا مضادًا لما يفرزه جسدها من هرمونات نشطة، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها تعافت حاليًا.

وفى سياق آخر، أكدت أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي لا يقتصر فقط على معرفة المعلومة، ولكنه طوق إنقاذ للمرأة حتى تستطيع الحد من انتشار المرض في جسمها، لذلك فهي تحرص في شهر أكتوبر من كل عام على توعية النساء بأهميته.