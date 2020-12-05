فيديو.. بريتني سبيرز تطلق Swimming In The Stars بعد 4 أعوام من تسجيلها

المستقلة/ منى شعلان/ رغم الظروف والمعاناة التي تعيشها النجمة العالمية بريتني سبيرز ، من قيود والدها عليها وسيطرته على أموالها الخاصة وحياتها الفنية، قررت أن تعود مرة أخرى إلى عالم الغناء وتطلق أغنية جديدة بعنوان “Swimming In The Stars” وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير “يوتيوب”.

ويشار إلى أن بريتني سبيرز (39 عاما) ، قد قامت بتسجيل أغنيتها الجديدة قبل أربع أعوام ، ولكنها قررت أن تطلقها فى الوقت الحالى.

وقد إحتفلت بريتني سبيرز ، مؤخراً بعيد ميلادها ، وهنأتها صديقتها عارضة الأزياء الشهيرة باريس هيلتون ، البالغة من العمر “39 عاماً” بهذه المناسبة ، حيث نشرت مقطع فيديو ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ،يتضمن عدداً من الصور والذكريات المرحة التي جمعتهما معاً في مناسبات مختلفة وسنوات متفرقة.

وعلقت هيلتون، على الفيديو قائلة:” عيد ميلاد سعيد بريتني سبيرز.. الكثير من الذكريات الممتعة معًا.. يا لكِ من روحك الحلوة، جميلة من الداخل والخارج وقلبك من الذهب، أتمنى لكِ الأفضل وأرسل لك الكثير من الحب”.