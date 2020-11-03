فيديو.. برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان الـ55.. وملك بوليوود يوجه رسالة لجمهوره

المستقلة/ منى شعلان/ عبر النجم العالمى شاروخان ، عن سعادته بإحتفال برج خليفة بعيد ميلاده الـ55 ، وأضاء البرج أنواره بصورة شاروخان مرفقة بعبارة “عيد ميلاد سعيد شاروخان”.

حيث نشر شاروخان ، صورته أمام البرج، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلاً :” من الجميل أن أرى نفسي على أكبر وأطول شاشة في العالم..حتى قبل عرض فيلمي التالي ، شكرا واحبكم جميعا.. أعجب أطفالي بشدة وأنا أحبه”.

كما وجه شاروخان ، رسالة شكر لجمهوره خلال مقطع فيديو له عبر موقع تويتر قائلاً: “شكرا على كل الأمنيات الجميلة التي تلقيتها على مواقع التواصل الإجتماعي وكمية الحب التي تعطونها جميعكم ..تعلمون من أعني جميعكم.. كل جمهوري المحب وكل الشباب والصبايا”.

وتابع شاروخان قائلا: “أكثر من أنكم هنائتوني بعيد ميلادي أعلم أنكم قمتم بأعمال كثيرة وقدمتم وقتكم للناس التي هي بحاجة لنا في هذه الأوقات. تبرعتم بالدم وساعدتم الناس التي بحاجة للمساعدة وهذا أكثر شئ مذهل يمكننا القيام به لأنه لا يمكنكم أن تكونوا محبوبين مثلي ان لم تقدموا الحب فشكرا لكل هذا الحب”.

 

واحتفل النجم العالمى شاروخان ، بعيد ميلاده الـ55 ، أمس ، برفقة عائلته فقط ، ملتزماً بإلاجراءات الاحترازية نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد ،وحرص عدد كبير من محبي نجم بوليوود ، على تهنئته بعيد ميلاده.

يعد شاروخان واحدا من أغنى الممثلين فى العالم، بثروة قدرها 600 مليون دولار ، فهو ممثلا وراقصا ورجل أعمال بارز، لقب بأنه ملك الرومانسية فى بوليوود.

 

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