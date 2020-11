فيديو.. برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان الـ55.. وملك بوليوود يوجه رسالة لجمهوره

المستقلة/ منى شعلان/ عبر النجم العالمى شاروخان ، عن سعادته بإحتفال برج خليفة بعيد ميلاده الـ55 ، وأضاء البرج أنواره بصورة شاروخان مرفقة بعبارة “عيد ميلاد سعيد شاروخان”.

حيث نشر شاروخان ، صورته أمام البرج، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلاً :” من الجميل أن أرى نفسي على أكبر وأطول شاشة في العالم..حتى قبل عرض فيلمي التالي ، شكرا واحبكم جميعا.. أعجب أطفالي بشدة وأنا أحبه”.

It’s nice to see myself on the biggest and tallest screen in the world. My friend @mohamed_alabbar has me on the biggest screen even before my next film. Thanks & love u all @BurjKhalifa & @EmaarDubai. Being my own guest in Dubai… my kids mighty impressed and me is loving it! pic.twitter.com/qXUB6GERc0

