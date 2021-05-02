فيديو.. المخرج محمد سامي يبكى على الهواء بسبب فنانة راحلة

المستقلة/- منى شعلان/ أكد المخرج المصري محمد سامي، عشقه للفنانة القديرة الراحلة أحلام الجريتلي، التي ظهرت بشخصية “أم غفران” في مسلسل “نسل الأغراب” للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

وأشار محمد سامي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “العرافة”، المُذاع عبر فضائية “المحور”، إلى أن ظهور الجريتلى كان له طلة خاصة بأداء فني متميز وكأنها تودع جمهورها من خلال آخر أعمالها الدرامية بترك بصمة كبيرة ومميزة من فنانة قديرة قدمت عددا من الأعمال والأدوار المهمة بتاريخها الفنى.

وقال سامى ،إنه تأثر برحيلها وأصيب بالاكتئاب، معقبًا: “حبيتها جدًا من قلبي، واشتغلت معاها كثيرًا، ودايما كانت بتقول أنت ابني.. ودايما كنت بعاكسها طول الوقت كأن عندها 19 سنة، ورقصنا مع بعض”.

وبكي المخرج محمد سامي على الهواء قائلًا: “كانت تشكو كثيرا من تعبها، وفوجئت بها تقول لي.. أنت هتزعل لما أموت؟”، مطالبًا الجميع بقراءة الفاتحة على روحها.

على جانب أخر رد المخرج محمد سامي، على الانتقادات الموجهة لمسلسل “نسل الأغراب”، قائلًا: “الانتقادات اللي موجودة على السوشيال ميديا غير اللي في الحقيقة وأنا بلف على القهاوي وأشوف رد فعل الناس بنفسي والمسلسل ناجح”.

أضاف سامي، خلال حواره ببرنامج “العرافة”، أن المسلسل مبالغ في حجمه وفي شخصياته وهذا هو المقصود، وعن جملة “كتع كسح كسل”، قال: “كنت بقولها لصحابي دايما في الجامعة”.

ويعد برنامج “العرافة” امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.