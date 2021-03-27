شاهد:مصر.. اللحظات الأولى لتحريك السفينة الجانحة بواسطة قاطرات قناة السويس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نجحت قاطرات هيئة قناة السويس منذ لحظات قليلة في خلخلة السفينة الشاحطة من موقعها الحالي مستغلين عمليات المد املا فى تعويمها من جديد عقب عمليات التكريك المتواصلة.

وقد رصدت عمليات خلخلة السفينة بواسطة القاصرات من الاتجاهات المختلفة وفق اتجاه الريح والمقايس الدولة المتعارف عليها حفاظا على حمولة السفينة من التأثر.

وتعالت صافرات القاطرات أثناء عمليات الدفع للسفينة وكأنها دعوات بالنجاح وشد من همم العاملين والذي لم تغمض جفونهم من عدة ايام.