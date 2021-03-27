شاهد:مصر.. اللحظات الأولى لتحريك السفينة الجانحة بواسطة قاطرات قناة السويس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نجحت قاطرات هيئة قناة السويس منذ لحظات قليلة في خلخلة السفينة الشاحطة من موقعها الحالي مستغلين عمليات المد املا فى تعويمها من جديد عقب عمليات التكريك المتواصلة.

وقد رصدت عمليات خلخلة السفينة بواسطة القاصرات من الاتجاهات المختلفة وفق اتجاه الريح والمقايس الدولة المتعارف عليها حفاظا على حمولة السفينة من التأثر.

وتعالت صافرات القاطرات أثناء عمليات الدفع للسفينة وكأنها دعوات بالنجاح وشد من همم العاملين والذي لم تغمض جفونهم من عدة ايام.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

شاهد:مصر.. اللحظات الأولى لتحريك السفينة الجانحة بواسطة قاطرات قناة السويس

اخبار مصر

مصر..ارتفاع استثمارات البنوك في أذون وسندات الخزانة إلى 2.6 تريليون جنيه

اخر الاخبار

صور .. أربيل العراق تحتفل باليوم العالمي للمسرح

اخر الاخبار

مترجمة عسكرية أميركية تعترف بأفشاء معلومات سرية لشخص لبناني

اخر الاخبار

كيف أثر تعطل الملاحة في قناة السويس على أسعار النفط؟

ثقافة وفنون

نجل صالح الجسمي يكشف تطور الحالة الصحية لوالده

اقتصادية

تهدف لخفض الكربون..تعرف على مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر

اقتصادية

تهدف لخفض الكربون..تعرف على مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر

اخبار العراق

نائب ينتقد تلكؤ العمل في احد مشاريع ميسان

رياضية

مدرب أوزبكستان يكشف مشاكل فريقه قبل مواجهة العراق

رياضية

الدوري العراقي.. الكشف عن التشكيل المثالي للجولة 25

اخبار مصر

شاهد: مصر.. حريق هائل بجوار محطة قطارات الزقازيق في الشرقية

اخبار مصر

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن حجم خسائرها اليومية بسبب السفينة الجانحة

اخر الاخبار

بيونسيه تتعرض للسرقة للمرة الثانية.. ماذا فقدت؟

اخبار مصر

مصر.. العثور على جثث سودانيين من تحت أنقاض عقار جسر السويس

اخبار مصر

مصر .. فيديو يوثق لحظة تحطم سيارتين إثر سقوط سقالة بحي الهرم

اخر الاخبار

بعد اقالة محافظ المركزي التركي..ما مصير أسعار الليرة خلال 2021؟