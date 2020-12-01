فيديو.. الفنان محمد صبحي يوجه رسالة للرئيس السيسي.. لهذا السبب

المستقلة/ منى شعلان/ وجه الفنان الكبير محمد صبحي، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا بإجراء لقاء مع الفنانين الذين يحبونه ويؤمنون به، لاستعادة ريادة مصر فنيا ، كما يجلس مع الشباب للاستماع إلى مشاكلهم وذوي القدرات.

وقال صبحي خلال لقائه ببرنامج الحكاية ، مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية MBCمصر : “الرئيس زي ما بيقعد مع الشباب، الفنانين كمان اللي مؤمنين بيه وبيحبوه واللي وقفوا في 30 يونيو وعرفوا إن مقدرات البلد لن تنجو من اللي هي فيه إلا بهذا التحرك، محتاجين يقعدوا معاه”.

وتابع: “فنانى مصر يحتاجون إلى رئيس الدولة المتبني لمشاريع الإنجازات يرجعنا لريادة مصر، ليس معناه قتل الشباب، لكن من ماتوا خلال الثلاث سنوات الماضية لن نستطيع تعويضهم، ومن يجلسون في منازلهم لن يقبلوا مد أيدينا بنقود لهم”.

وأضاف : “نقعد ونتكلم في طلبات بسيطة، نريد مساعدة مصر هذه بلدنا، ومن يحصل على 50 مليون يتقاله لا لازم نقف جنب الدولة، والدولة عليها أن ترى الأمر وترى من يقدم أعمالًا جيدة ، على غرار ما تقدم من قبل من أعمال وتركت قيمة”.

واختتم: “محتاج الرئيس يجلس مع نخبة من الفنانين مش مهم أنا، لكن المهم الفنانين يعبروا عن أنفسهم لأن المسألة بها جزء إنساني شخصيًا لا أتحمله لزملائي، وهناك أشخاص لا يعملون إطلاقًا”.