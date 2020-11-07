فيديو.. الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020

المستقلة/ منى شعلان/أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

كما وجه الرئيس السيسي، الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع اتباع أساليب الوقائية لجميع المواطنين داخل وخارج اللجان الانتخابية.

وتجري انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية داخل 13 محافظة، هي: “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء”.

الانتخابات تتم داخل 72 دائرة فردية في هذه المحافظات؛ للظفر بـ142 مقعدًا بمجلس النواب، فيما تجري بنظام القوائم المغلقة داخل دائرتين اثنتين فقط، تضمان هذه المحافظات، وهما:

الدائرة الأولى: دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات: “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ”، ومخصص لها 100 مقعد بمجلس النواب.

وتتنافس في هذه الدائرة القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.

الدائرة الثالثة: وهي دائرة قطاع شرق الدلتا، وتضم 7 محافظات، هي: “الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء”، ومخصص لها 42 مقعدًا.

وتتنافس في هذه الدائرة القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة أبناء مصر.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “القوائم المغلقة المطلقة”، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “الفردى” بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضو.