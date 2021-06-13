فيديو.. “الباقي من أصحابي” جديد محمد منير

المستقلة/- منى شعلان/ طرح الكينج محمد منير، أغنية جديدة تحمل اسم “الباقي من أصحابي” وذلك على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلماتها: “اللي باقي من صحابي من سجل الذكريات.. ضحكة عالية.. دمعة غالية.. كام مكالمة وإفيهات.. علبة مليانة بحاجات.. صورة صورة ناقصة فيديو.. راقصة لعبة من العصر اللي فات.. وعد بينا وما كتملش.. حد حب كتم مقالش.. قهوة باردة وأحلى ورد.. كرسي فاضي بسنادات”.

وتغيب الفنان محمد منير، عن حضور تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، لظروف صحية، حسبما أعلن الحفل ، وتسلمت الفنانة هالة صدقي، نيابة عن محمد منير جائزة “الإبداع الفني”.

يُشار إلى أن آخر أغنيات محمد منير “أنا مصر”، قدّمها خلال حفل موكب نقل المومياوات، الذي أقيم شهر أبريل الماضي، من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.

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