فيديو.. الإعلامي التونسي سامي الفهري يسلم نفسه للعدالة

المستقلة/ – منى شعلان/ نشر الإعلامى التونسي سامي الفهري ، مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يعلن من خلاله تسليم نفسه للسلطات القضائية وذلك بعد أيام من صدور حكم قضائي يقضي بسجنه 8 سنوات مع النفاذ العاجل.

وقال سامي الفهري عبر الفيديو الذى نشره: إن ”العديد من أصدقائه نصحوه بالهروب خارج تونس، لكنه رفض ذلك وقرر تسليم نفسه للسلطات القضائية اليوم الثلاثاء“.

ويأتي الفيديو المنشور للرد على تقارير إعلامية، قالت إن سامي الفهري هرب من تونس إلى الجزائر، بعد أن أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن 8 سنوات ضده في قضية فساد.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، قضت يوم 9 من مارس/ آذار الجاري، بسجن سامي الفهري 8 أعوام مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حبس صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي 10 سنوات، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، فيما يعرف بقضية شركة الإنتاج التلفزيوني ”كاكتوس“.

وتعود قضية ”كاكتوس“ إلى عام 2012، إذ رفع الممثل القانوني للتلفزيون التونسي دعوى قضائية ضد شركة الإنتاج ”كاكتوس“التى كانت مملوكة لبلحسن الطرابلسي وسامي الفهري، واتهامها بالاستيلاء على أموال إعلانات تجارية، واستغلال معدات التلفزيون الرسمي في إنتاجات خاصة.

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، حضوريا للفهري وغيابيا للطرابلسي، بالسجن مع النفاذ العاجل لكليهما، ودفعهما غرامة مالية تقدر بمبلغ 40 مليون دينار تونسي، بالتضامن بينهما.

وقررت المحكمة عدم المؤاخذة الجزائية بموجب قانون المصالحة الإدارية، لعبد الوهاب عبد الله و5 رؤساء ومديرين عامين سابقين للتلفزة التونسية، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بالفساد في عقود الإشهار بين شركة “كاكتوس” والتلفزة الوطنية.