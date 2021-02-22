فيديو.. القبض على سعودي لقيادته عكس السير ومحاولته دهس رجل أمن 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تمكنت أجهزة الأمن السعودية بمنطقة الرياض من إلقاء القبض على مواطن بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط والقيادة عكس حركة السير.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، في بيان نشر عبر موقع “سناب الاخلية”، اليوم الإثنين أن “الجهات الأمنية تمكنت من القبض على قائد مركبة، وتبين أنه مواطن ثلاثيني”.

تمكنت أجهزة الأمن السعودية بمنطقة الرياض من إلقاء القبض على مواطن بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط والقيادة عكس حركة السير.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، في بيان نشر عبر موقع “سناب الاخلية”، اليوم الإثنين أن “الجهات الأمنية تمكنت من القبض على قائد مركبة، وتبين أنه مواطن ثلاثيني”.

وأضاف أن “المواطن كان يمارس التفحيط والقيادة عكس حركة السير في أحد الشوارع غرب الرياض والقيادة بشكل متهور، ما دفع رجل أمن لمحاولة استيقافه، لكنه تعرض لمحاولة دهس من قبل المتهم”.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على ممارس التفحيط، حيث يعاقب عليها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوما، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال (ما يعادل 5,333 دولارا)، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

 

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