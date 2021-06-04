فيديو.. أول رد من محمد رمضان بعد الحجز على أمواله

المستقلة/- منى شعلان/ تجاهل الفنان المصري محمد رمضان قرار الدولة بالحجز على أمواله في حساباته البنكية الذى صدر أمس، وقام بالترويج لأغنيته الجديدة،عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشر رمضان فيديو له يدخن فيه سيجارة على أنغام أغنيته الجديدة التى سيتم طرحها قريبا، وعلق على الفيديو: “جمعة مبارك على الناس الأصيلة الأصلية، انتظروا الكليب الجديد الأربعاء المقبل إن شاء الله، ثقة في الله نجاح.

كشف مصدر مصرفي مسئول عن سبب التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، والذي تناقلته عدد من المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا أمس الخميس.

وقال المصدر، إن سبب التحفظ على أموال محمد رمضان، يأتي بسبب حكم قضائي بالحجز على 6 ملايين جنيه من أموال رمضان في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

ولفت المصدر، إلى أن أسرة الطيار أبو اليسر حصلت على صيغة تنفيذية من المحكمة الاقتصادية بشأن تنفيذ الحكم.

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‏كان البنك التجاري الدولي قد أصدر أمس بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك”.

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‏ وأوضح البنك، أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية”، مشددًا على “التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.

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‏وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص “أبو اليسر” مدى الحياة، بعد أن سمح لـ”رمضان” بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

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‏عقب ذلك دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الضرر الذي لحق بـ”أبو اليسر”.

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وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي طالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب قيام الفنان بنشر صورة له وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.

وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.