فيديو.. أحمد السالم يرد على منتقديه بعد سخريته من فتاة تفكر بالانتحار

المستقلة/- منى شعلان/ أثار نجم السوشيال ميديا الكويتي أحمد السالم، غضب متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سخر من إحدى متابعاته طلبت نصيحته حول الانتحار.

حيث استعرض السالم نص رسالة التابعة والتي كتبت له:” كيف أشيل فكرة الانتحار من رأسي.. ترى أتكلم جد؟ وعلق بطريقة ساخرة :” شنو فيه يا بنتي شنو فيه.. روحي تابعي فيلم على نتفلكس أو اعزمي صديقاتك.. اكشخي واطلعي لأي مكان.. شنو فيه شنو فيه.. هدي اللعب.. أنتحر وخلاص”.

الأمر الذي أغضب النشطاء من السالم واعتبره البعض أنه ليس أهلا للنصيحة، منتقدين طريقته الغير مناسبة فى رده على الفتاة معتبرين أن موضوع الانتحار يجب التعامل معها بجدية حتى لا يكون سبباً في انتحار الشخص.

ومن جانبه أطل السالم من خلال فيديو مصور ردا على منتقديه موضحاً أنه لم يقصد الاستهزاء أو السخرية من الفتاة على الإطلاق وأن رده جاء بشكل عفوي وطبيعي متسائلا جمهوره عن كيفية الرد المناسب على شخص يطلب نصيحة عن الانتحار، مؤكدا أن هذا الموقف لو حدث من صديق له يتعامل معه بنفس الطريقة.

وفى وقت سابق أثار انفصال المدون الكويتي أحمد السالم وطليقته الفاشينيستا السعودية ملكة كابلي الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت كابلي أنها من طلبت الانفصال، وهو الأمر الذي استفز السالم، ليرد في فيديو عليها قائلاً: “أقسم بالله العظيم إني أنا طلقت ما طلبت الطلاق، لأن أنا إنسان اللي أزعله بشيء أنا أراضيه وأحطه على عيني تقول أنت زعلته ورده فعله يبي اللي يبيه ممكن مو زوجتك، زوجتك المفروض تكون أحن شيء في حياتك، أنا إنسان أتزوج عشان أكون سعيد إذا انتهت السعادة خلاص”.

وكشف السالم عن تفاصيل الخلاف مع ملكة كابلي قائلاً: “أنا سويت معها كل اللي أقدر عليه، ما في رجال يسوي لزوجته اللي سويته، أنا الناس اللي أحبها أكون طيب معها بشكل مفرط، بس يمكن هذي الطيبة اللي خربت على، لازم أعيد حساباتي يمكن هذا غلطي، والله العظيم ماني طايق أقول هذا الكلام بس مجبور أقوله، فلنفرض سويت أكبر غلط في العالم ليش يطلع سوشيال ميديا؟.

ونشر أحمد السالم أوراق طلاقهما رسمياً، بعد انفصال تكرر مراراً، وقال في مطلع شهر آذار (مارس) الماضي معلّقاً على الوثائق الرسمية: “الحمد الله على كل شي… الله يعوّضني ويعوّضها خير”.