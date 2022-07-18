فوكس نيوز: السعوديون ضحكوا على هذا المهرج

المستقلة /- أبدى مشاهدو قناة “فوكس نيوز” التلفزيونية الأمريكية شكوكهم في نتائج زيارة رئيس بلادهم جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء في مادة عرضتها قناة “فوكس نيوز”، أن الرئيس الأمريكي التقى أثناء تواجده في المملكة، التي وصفها سابقا بـ “الدولة المنبوذة”، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفه سابقا أيضا بـ “قاتل” الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وخلال ذلك، أكد بايدن أنه طلب بالفعل من الرياض زيادة إنتاج النفط.

وقال مقدم البرنامج في القناة شون هانيتي: “ينهي جو بايدن أسبوعا كارثيا آخر من رئاسته مليئا بمزيد من الغلطات العجيبة، والمفعم بالمزيد من السياسات الفاشلة، بل وبالمزيد من البيانات الاقتصادية المرعبة”.

وأثارت هذه المادة التلفزيونية، ردود فعل وتعليقات صاخبة من جانب المشاهدين والمتابعين.

وكتب المشاهد Mic Ken: “يضحك السعوديون على براندون (لقب بايدن) وعلى مدى عجزه”.

وقال المشاهد Shawn O: “يضحك السعوديون على هذا المهرج. كيف تجرأ على إحراج هذه الدولة العظيمة (الولايات المتحدة) بالذهاب إلى هناك للتسول من أجل النفط ..إنه مثير للشفقة”.

وطالب Time’s up: “أرجوكم لا تسمحوا لهذا الغبي أن يغادر الوطن بتاتا، لأنه وصمة عار فاسدة مدمرة لبلدنا”.

وقال DrHarryT: “يزعم بايدن بأنه يفعل كل ما في وسعه لزيادة توريد النفط للولايات المتحدة الأمريكية. لكن النفط موجود فعلا تحت أقدامنا”.

 

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