“فوق الخطر”.. ابنة الفنانة نادية العراقية تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت مي محروس ابنة الفنانة فاتن فتحي الشهيرة بـ نادية العراقية، تطورات الحالة الصحية لوالدتها حيث مازالت حتى الآن ترقد بالعناية المركزة بأحد المستشفيات بعد إصابتها بكورونا.

وكتبت مى قائلة:” ماما حالتها بقت فوق الخطر للاسف الشديد و ربنا يستر في الساعات اللي جاية انا بس اتمنى ترجع يوم واحد ع الاقل اسمع صوتها و اشوف ضحكتها و اشم ريحتها انا مش عايزة اكتر من كده عايزة اعرف راضية عني ولا لأ انا بجد بحبك اوي يا ماما يا اجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله انتي غالية اوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب”.

وكانت الفنانة نادية العراقية قد كشفت مؤخرًا عن إصابتها بفيروس كورونا، وعبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: “هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير”.

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