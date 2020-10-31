فوائد القرفة والزنجبيل لجسم الانسان

المستقلة … يعتبر مشروب القرفة والزنجبيل من المشروبات المميزة بطعمها، كما ان لهما فوائد للصحة العامة بشكل أساسي.

فوائد القرفة والزنجبيل متعددة وكثيرة منها الحماية من الأمراض، ذلك لاحتواء الزنجبيل الكثير من مضادات الأكسدة والتي تحمي من التعب والإجهاد، كما تعمل على منع تلف الحمض النووي، وتساعد في محاربة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع الضغط، وأمراض الرئتين.

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ومشروب القرفة والزنجبيل يعمل على تقليل كمية الجلوكوز التي تسير في مجرى الدم، وذلك عن طريق إبطاء تكسير الكربوهيدرات في عملية الهضم.

أيضاً، العمل على خلايا محاكاة الأنسولين، وبالتالي تحسين امتصاص الجلوكوز بالرغم من عمله ببطء مع الأنسولين نفسه.

كما تحتوي القرفة على مركبات تحول دون تراكم بروتين التاو في الدماغ، وهو أحد آثار الزهايمر.