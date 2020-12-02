فنان مصري يتعرض للتنمر بسبب إطلالته فى حفل افتتاح القاهرة السينمائي

المستقلة/ منى شعلان/ أبدى الفنان المصرى إسلام إبراهيم ،استيائه من التنمر الذي تعرض له بسبب إطلالته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

وكتب إسلام في منشور له ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قائلا: “مالها البدلة يا جماعة مش فاهم، ولا عشان أنا اللي لابسها فمن حقك تشتم وتجرح حتى لو أنا ما سألتكش في حاجة أو غلطت فيك”.

وتابع : “اللبس ده حرية شخصية، البدلة كحلي في أبيض عادية جدًا أنا شايفها حلوة وما زلت شايفها حلوة.. بجد مهنة التمثيل بقت قاسية جدًا ومش أي حد يتحملها والتنمر اللي بيتعرضوا له الفنانين بقى لا يحتمل”.

وأضاف: “محدش يقولي متردش أنت شخصية عامة، أنا في الأول والآخر بني آدم، وبردوا مش هتقدروا تهزوا ثقتي في نفسي أو في ربنا”.

واختتم قائلًا: “أكيد مش كل الناس مقصودة بالبوست بتاعي، بفضل ربنا في ناس كتير بتحبني وبتحكم عليا من خلال فني اللي بقدمه وبس، ربنا يخليكوا ليا ويكتر من أمثالكم”.

وانطلقت، مساء أمس الأربعاء، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، ويعرض هذا العام 83 فيلماً من 43 دولة، من بينها 20 فيلماً في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلماً.في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.