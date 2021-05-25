فنان مصري يتصدر الترند بعد بتر ساقه بسبب مشهد سينمائي

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر اسم الفنان المصري شريف دسوقي تريند موقع البحث العالمي جوجل، بعد الإعلان عن بتر قدمه، إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا، خلال تصويره لفيلم وقفة رجالة.

وكشف شريف دسوقي، كواليس المشهد الذي تسبب في إصابته، قائلا: “كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير، وفيه شوت قعدنا فيه 4 ساعات، وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة، وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر، فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية، قلت يا جماعة ده خطر، بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج”.

وأكد شريف دسوقي بقوله: “بعد ساعة بدأت الناس تختنق، وبدأ الممثلين يشتكوا، لكن أنا مقدرتش أكمل، وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة”، متابعًا: “طلع لي خراج في رجلي وقتها حسيت بتنميلة شديدة، وتطور الأمر إلى تدخل جراحي.. وكنت أتألم جدًا لو حد قرب ناحية رجلي من على مسافة 20 سنتيمترا حتى”.

ويشارك في بطولة “وقفة رجالة”ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، أمينة خليل، محمد سلام، من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي.

وحرص عدد كبير من الفنانين على دعم شريف دسوقي، من خلال كتابة منشورات داعمةً له، متمنين له الشفاء العاجل، بعد خضوعه لعملية جراحية اضطر الأطباء فيها إلى بتر ساقه خلال الساعات الماضية.

ونشر الفنان آسر ياسين عبر خاصية “الاستوري” على صفحته الشخصية بموقع “إنستغرام” صورة تجمعه مع الفنان شريف دسوقي وعلق عليها قائلًا: “ربنا يقومك بالسلامة يا سبعبع”.

ونشرت الفنانة نشوى مصطفى، صورة للفنان شريف دسوقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت قائلة: “ألف ألف سلامة عليك يا أستاذ يا عظيم يا جميل ربنا يتم شفاك وترجع بسرعة تملى الدنيا تمثيل ونتعلم منك يا نجومية”.



بينما كتبت الفنانة رانيا يوسف رسالة دعم للفنان شريف دسوقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت: “ربنا يصبرك يا شريف، ويخفف عنك يا رب..شريف دسوقي”.

وكتب الفنان احمد السعدني في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قال فيها: “لم يحالفني الحظ لألتقي بالفنان الكبير شريف الدسوقي ولكن كفرد من جمهوره العريض، أتمنى له الشفاء العاجل وعبور هذا الابتلاء الصعب ألف سلامه يا أستاذ #شريف_دسوقي.



من جانبه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تتكفل بجميع النفقات العلاجية للفنان شريف دسوقي، ولن تتخله عنه في محنته.

وفي سياق متصل، طمأن الفنان شريف دسوقي جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية، اضطر الأطباء فيها إلى بتر ساقه.

وكتب شريف دسوقي منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل شيء”.

وسبق أن أعلنت الفنانة بدرية طلبة، صباح اليوم الثلاثاء، خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى، بعد عملية بتر قدمه أمس، وأوضحت أنه سيبدأ على الفور في مرحلة التأهيل النفسي، للتأقلم مع وضعه الجديد.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع فيسبوك: عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفائك علي خير.

وتلقت بدرية العديد من الاتصالات الهاتفية للاطمئنان على حالة شريف دسوقي، لذا عادت بدرية وكتبت تفاصيل أكثر عن العملية الجراحية مشيرة إلى أن الفنان الشهير بـ “سبعبع” أصيب بجرح في ساقه الشمال، وهو مريض بالسكر وساءت حالته للغاية، وعقب إجراء العديد من الأشعة والتحاليل قرر الطبيب المعالج بتر ساقه من تحت الركبة.

وأضافت بدرية: شريف دسوقي خرج من غرفة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله أدعو له ربنا يتم شفاه علي خير.

وشارك الفنان شريف دسوقي في مسلسل “100 وش” بتجسيد شخصية “السباعي” والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2020، وهو من بطولة الفنان أسر ياسين، والفنانة نيلي كريم، والعمل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكرى.