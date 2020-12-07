فنانات لبنان ينعين الملحن جان صليبا بعد وفاته بكورونا

المستقلة/ منى شعلان/ توفي الملحن والمنتج اللبناني جان صليبا ،في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني اللبناني ، عقب إعلان الوفاة ، ونعى عدد من الفنانات اللبنانيات، الملحن الراحل، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتبت النجمة اللبنانية إليسا، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلة:” قلبي محروق محروق محروق، رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم… الله يرحمك يا صديقي”.

قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم… الله يرحمك يا صديقي pic.twitter.com/Pqa0yxh57m — Elissa (@elissakh) December 7, 2020

ومن جانبها قدمت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، التعازي لأسرة الملحن جان صليبا، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:” تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك”.

تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 7, 2020

بينما كتبت الفنانة سيرين عبد النور ، عبر حسابها بموقع ”تويتر”: “الله يرحمك جان صليبا ما عم صدق الله يصبر أهله”.

الله يرحمك #جان_صليبا ما عم صدق 😢 الله يصبر اهلو 🙏 — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) December 7, 2020

وأعربت كارول سماحة، عن حزنها الشديد لسماعها خبر وفاة الملحن جان صليبا ، وكتبت فى تغريدة لها قائلة: “شو محزن هالخبر الله يرحمك جان”.

شو محزن هالخبر 😨 الله يرحمك #جان_صليبا 🙏🏻 — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) December 7, 2020

وغردت النجمة ميريام فارس، عبر تويتر، قائلة:” الله يرحمك جان صليبا، فلّيت بكّير كتير، أحرّ التعازي لعائلتك، تكون نفسك بالسما”.

الله يرحمك جان صليبا، فلّيت بكّير كتير، أحرّ التعازي لعائلتك، تكون نفسك بالسما🙏🏻 — Myriam Fares (@myriamfares) December 7, 2020

جان صليبا بدأ كمهندس صوت في راديو “مون ليبان”، ومن ثم أصبح منتجًا، واكتشف الفنانة إليسا، وبعدها الفنانة ميليسا، ولحن الكثير من الأغاني الناجحة لعدد كبير من الفنانين.