فلسطين .. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

المستقلة/- أحمد عبدالله/ أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم الخميس، لمواجهة تفاقم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، قد حذر قبل أسبوع من أن “الوضع الوبائي لفيروس كورونا في فلسطين كارثي وسيئ وصعب جدا”.

وأوضح النجار أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع بشكل مفاجئ، وأن السبب في ذلك يعود ربما إلى الانتشار السريع للفيروس، وقال: “الإصابات اختلفت هذه المرة، فصغار السن لديهم أعراض صعبة، كما أنهم يحتاجون للإدخال الى المستشفيات”.

وأضاف: “الجانب الأخطر في ذلك هو أن أسرة المستشفيات قد امتلأت، وهناك مرضى ينتظرون أحيانا حتى يموت مريض آخر، من أجل أن يجد له سرير”.