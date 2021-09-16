فقيه قانوني مصري يحدد كيفية التصدي لجرائم خطف الأطفال  بشكل رادع

المستقلة/- طالب الفقيه القانوني والمحامي بالنقض أحمد أبو المعاطي  بتغليظ  عقوبة خطف الأطفال، وذلك بعد انتشار هذه النوعية من الجرائم مؤخرا،  وتزايد المخاوف من تصاعد جرائم خطف الأطفال خلال الفترات المقبلة.

وأشار الفقيه القانوني، في بيان له، أنه رغم عدم وجود إحصاءات رسمية دورية تضع توصيفاً دقيقا للحالة في مصر من حيث متوسط عدد الجرائم المماثلة لخطف الأطفال ، إلا أن التصريحات الرسمية تحمل تأكيدا على أنه منذ ما بعد العام 2010 تزايدت بشكل تدريجي البلاغات الخاصة بجرائم خطف الأطفال، وهى جرائم  تكشف عن خسة ونذالة من يرتكبها وتخالف قيم وتقاليد المجتمع المصرى.

وقال ابوالمعاطي، أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الخطيرة التي تثير الفزع في المجتمع من حيث حالة الذعر التي تصيب أسرة المجني عليه، وخاصة  ما يقع منها بقصد الابتزاز من خلال خطف من يظنون أنهم يمتلكون المال أو أنهم ميسوري الحال من أجل طلب الأموال، أو الانتقام أو غير ذلك،  منوها بأن كل هذه الأمور تؤكد ضرورة  توجه مجلس النواب لتعديل قانون الطفل وقانون العقوبات، لا سيما وأن القانون حدد  مواد غير رادعة لظاهرة الخطف إلا إذا كانت مقترنة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ضرورة ملحة

وأضاف  أن الضرورة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لتشديد ظاهرة الاختطاف إلى السجن المؤبد والاعدام، وأن تكون مواد التجريم واضحة وصريحة، لوقف ظاهرة طلب الفدية والانتقام عن طريق خطف الأطفال…لافتا أن قانون العقوبات الحالي  في مصر ينص على عقوبات في جرائم “خطف الأطفال”، تناولتها تسع مواد قانونية من 285 حتى 291، تضمنت أحكاماً تتراوح من السجن سبع سنوات وحتى السجن المؤبد في حالات معينة فقط.

وشدد الفقيه القانوني بأن جرائم خطف الأطفال في مصر واستخدامهم لتهديد الأهل أو في شبكات التسول لابد أن تنتهي، موضحاً أن البرلمان المصري قادر على إصدار التشريعات اللازمة لردع هؤلاء الذين يمارسون جريمة ضد الإنسانية وتؤلم القلوب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

فقيه قانوني مصري يحدد كيفية التصدي لجرائم خطف الأطفال  بشكل رادع

اخر الاخبار

الصحة العالمية : اكثر من 15 مليون مصاب بكورونا و278 الف حالة وفاة شرق المتوسط

اخر الاخبار

البصرة تتلقى ضربة موجعة من الاتحادات الرياضية الخليجية

اخر الاخبار

أذكى الشعوب العربية في العالم.. فما ترتيب العراق ؟

اخر الاخبار

هوس عمليات التجميل يوقع نجمات الفن في “الفخ”

اخر الاخبار

حسن الكعبي : كتلة الصدر ستكتسح المقاعد في الانتخابات المقبلة

اخر الاخبار

ماكرون : قتلنا قائد عصابة داعش في الصحراء الكبرى

اخر الاخبار

ماكرون : قتلنا قائد عصابة داعش في الصحراء الكبرى

اخر الاخبار

سقوط قتلى وجرحى .. زلزال عنيف يضرب الصين

اخر الاخبار

نظام جديد لدخول الولايات المتحدة

اخبار فلسطين

منى ومحمد الكرد ضمن قائمة الشخصيات المؤثرة عام 2021

اخر الاخبار

4 أفكار لأرسطو يحكم بها العالم من قبره حتى الآن

اخر الاخبار

تقرير أمريكي مرعب بشأن 4 دول عربية.. والاستخبارات تستبعد أفغانستان

اخر الاخبار

قائد الجيش الإسرائيلي لا يستبعد اجتياحاً لمخيم جنين وحرباً مع غزة

اخبار العراق

إعادة الخدمات الأساسية الى غرب الأنبار بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

اخبار العراق

وزير الداخلية يعلن إكمال جميع الاستعدادات لتأمين زيارة الأربعين في كربلاء

اخبار العراق

النقل  تستحدث أماكن لتخزين مركبات نقل زوار الاربعينية في كربلاء