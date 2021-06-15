فضيحة تلاعب تلاحق نجم النصر السعودي

المستقلة/- فجرت صحيفة “camfoot” التركية، ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، وذلك بسبب قضية تلاعب في نتائج مباريات الدوري التركي لكرة القدم.

ووفقا للصحيفة، فإن قضية فساد وتلاعب بالنتائج متورط فيها الكاميروني، فينسيت أبوبكر، لاعب بشكتاش السابق، والمنضم حديثا لنادي النصر السعودي، إضافة إلى مواطنه، كلود بيلونج.

وقالت الصحيفة، أن أبوبكر وعد مواطنه بتسهيل انضمامه للمنتخب الكاميروني في حال سهل مهمته في التسجيل خلال مباراة الفريق أمام نادي هاتاي سبور، التي انتهت بفوز بشكتاش بنتيجة 7 أهداف دون مقابل.

وسهل هذا الفوز مهمة بشكتاش في الفوز بلقب الدوري بفارق الأهداف أمام غريمه نادي غلطة سراي، بعدما تعادلا في رصيد النقاط.

وتشتبه وسائل الإعلام التركية علانية في أن الكاميرونيين قد شرعا في لعبة (مؤامرة) خطيرة، وأنهما كانا في قلب صفقة غير شرعية.

ومن المؤكد أن بيلونج، الذي ينتهي عقده مع هاتايسبور حتى يونيو 2022، لن تطأ قدمه تركيا مرة أخرى، وفقا لمصدر مقرب من اللاعب، بعد أن تعرض لتهديدات بالقتل.

وفي أول ردة فعل على هذا الأمر، قال نهاد تازيرسلان، رئيس نادي هاتاي سبور في تصريحات صحفية: “لا أريد أن يبقى لاعبا مثل هذا في فريقي، لقد قلت بالفعل للمدير الرياضي والمدرب: “دعونا نطرده”.