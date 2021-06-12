فابريجاس يكشف سبب رحيله عن تشيلسي

المستقلة/- اعترف الإسباني سيسك فابريجاس، بأنه ترك تشيلسي عام 2019، بعدما شعر بأن مكانه لم يعد موجودا في الفريق بقدوم أحد اللاعبين الجدد.

وترك فابريجاس تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية من الموسم 2018-2019، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي، لصالح الإيطالي جورجينيو، الذي جاء للفريق في بداية الموسم مع مدربه السابق في نابولي ماوريسيو ساري.

وقدم جورجينيو أداء مميزا في وسط الملعب، خلال المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على تركيا بثلاثية نظيفة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة كأس أوروبا 2020.

وقال فابريجاس الذي يلعب حاليا مع موناكو، في معرض تحليله لمباراة إيطاليا وتركيا لهيئة الإذاعة البريطانية: “واحد من أكبر الأسباب التي جعلتني أترك تشيلسي كان هو (جورجينيو)، إنه لاعب ذكي جدا، ممرر جيد جدا للكرة، الشيء الوحيد (السيء) الذي يمكنني قوله عنه هو أنه يحرر الكرة أحيانا بسرعة عندما يمكنه التقدم للأمام، إنه يجعل الفريق يعمل”.

وأضاف: “في تشيلسي، كان لديه نجولو كانتي ليحميه طوال الوقت، وأعرف أن هذا أمر كبير، لا أعرف هنا كيف سيتأقلم في مباريات كبيرة خلال اليورو، إنه لاعب جيد حقا تكتيكيا، يعرف ما يجب فعله بسبب منهج مدربه، إنه أمر يساعده كثيرا”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

شاهد.. فنان صيني يصمم لوحات ثلاثية الأبعاد تخدع أبصار المارة

رياضية

فابريجاس يكشف سبب رحيله عن تشيلسي

رياضية

منتخب الأردن يتطلع لمباراة مصيرية مع أستراليا

رياضية

بلجيكا تسحق روسيا في يورو 2020

اخر الاخبار

فيديو.. أول ظهور لابنة هيفاء وهبي بعد خضوعها لعملية تجميل

اخر الاخبار

شاهد.. “تغير ملامح وجهها” ظهور صادم للفنانة دنيا بطمة

اخر الاخبار

فيديو.. “بعد تهربه”مصمم أزياء محمد رمضان يعلن حصوله على مستحقاته منه

اخر الاخبار

فيديو.. “بعد تهربه”مصمم أزياء محمد رمضان يعلن حصوله على مستحقاته منه

اخر الاخبار

 مقتل 13 شخصا فى قصف صاروخي استهدف مستشفى بعفرين شمال سوريا

اخر الاخبار

سوريا تفرج عن 30 معتقلا “بمكرمة من الأسد”

اخر الاخبار

فيديو وصور.. “يكسر جمجمته” تفاصيل اعتداء نجم “ذا فويس كيدز” على جاره

رياضية

بايرن ميونخ يعلن موقفه من ضم نجم أتلتيكو

رياضية

سقوط مفزع لنجم الدنمارك أمام فنلندا

اخبار العراق

بالصور ..الكاظمي يفتتح مشاريع خدمية في ذي قار

اخر الاخبار

روسيا متمسكة بإيران..والعراق لن يخلصه إلا “إنقلاب عسكري”!!

اخر الاخبار

شاهد.. بكاء ممثلة مغربية أثناء حديثها عن تعرضها للتحرش

اخبار العراق

منح اجازة صيانة وتحديث مصانع تعليب كربلاء بكلفة 145 مليون دولار