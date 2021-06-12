فابريجاس يكشف سبب رحيله عن تشيلسي

المستقلة/- اعترف الإسباني سيسك فابريجاس، بأنه ترك تشيلسي عام 2019، بعدما شعر بأن مكانه لم يعد موجودا في الفريق بقدوم أحد اللاعبين الجدد.

وترك فابريجاس تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية من الموسم 2018-2019، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي، لصالح الإيطالي جورجينيو، الذي جاء للفريق في بداية الموسم مع مدربه السابق في نابولي ماوريسيو ساري.

وقدم جورجينيو أداء مميزا في وسط الملعب، خلال المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على تركيا بثلاثية نظيفة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة كأس أوروبا 2020.

وقال فابريجاس الذي يلعب حاليا مع موناكو، في معرض تحليله لمباراة إيطاليا وتركيا لهيئة الإذاعة البريطانية: “واحد من أكبر الأسباب التي جعلتني أترك تشيلسي كان هو (جورجينيو)، إنه لاعب ذكي جدا، ممرر جيد جدا للكرة، الشيء الوحيد (السيء) الذي يمكنني قوله عنه هو أنه يحرر الكرة أحيانا بسرعة عندما يمكنه التقدم للأمام، إنه يجعل الفريق يعمل”.

وأضاف: “في تشيلسي، كان لديه نجولو كانتي ليحميه طوال الوقت، وأعرف أن هذا أمر كبير، لا أعرف هنا كيف سيتأقلم في مباريات كبيرة خلال اليورو، إنه لاعب جيد حقا تكتيكيا، يعرف ما يجب فعله بسبب منهج مدربه، إنه أمر يساعده كثيرا”.