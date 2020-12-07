فؤاد حسين : مصلحة العراق والدول المجاورةتتطلب إنهاء الأزمة السورية

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المستقلة /سرى جياد/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن استمرار القتال والمعارك في سوريا يؤثر سلباً في الوضع الأمني بالدول المجاورة لها، لذا فإن مصلحة العراق والدول المجاورة الأخرى تتطلب إنهاء الازمة السورية.

‏جاء ذلك في لقاء جمع السيّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع مبعوث الرئيس الأميركيّ إلى سورية جويل رايبون على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة 2020 .

وتطرق الجانبان إلى دور اللاعبين الإقليميين والدوليين في الازمة السورية،وتناولا سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

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