“غير مستقرة” مستجدات الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الإعلامي المصري رامي رضوان مستجدات الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز، موضحا أن حالتها لا زالت غير مستقرة، مطالبا الجميع بالدعاء لها.

وكتب رضوان، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: “وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أ.دلال عبد العزيز يودون الإطمئنان عليها، لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب، أرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل”.

وما زالت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز متواجدة داخل غرفة العناية المركزة تعالج من أعراض ما بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي شفيت منه مؤخرا، ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن.

يشار إلى أن سمير غانم رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عامًا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور كبير من أسرة ومحبي النجم الراحل ومن بين الحضور كانت الفنانة إلهام شاهين، يسرا، بيومي فؤاد، هاني رمزي وغيرهم نخبة من النجوم، كما تلقى العزاء زوجي ابنتيه حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.