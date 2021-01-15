غوتيريش يقدم مرشحا جديدا لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا

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المستقة/-أحمد عبدالله/ اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على مجلس الأمن الدولي تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، كمبعوث خاص جديد له إلى ليبيا.

وأفاد غوتيريش، في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي: “أود إبلاغكم، بخصوص نيتي تعيين السيد يان كوبيش (سلوفاكيا)، في منصب ممثلي الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وسيخلف المذكور السيدة ستيفاني وليامز ( الولايات المتحدة) التي شغلت هذا المنصب بالإنابة اعتبارا من 16 مارس 2020”.

وبحسب دبلوماسيين قابلتهم “تاس”، لا توجد لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اعتراضات جوهرية على ترشيح كوبيش.

وقال مصدر دبلوماسي، لمراسل الوكالة: “من المتوقع أن يوافق المجلس على تعيينه يوم الجمعة 15 يناير”.

بعد استقالة غسان سلامة، ظل منصب ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، شاغرا لمدة عام تقريبا.

في ديسمبر الماضي، تم تقريبا تعيين منسق الأمم المتحدة الخاص السابق لشؤون التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية نيكولاي ملادينوف في هذا المنصب، لكنه رفض في اللحظة الأخيرة، متذرعا بـ “أسباب عائلية”.

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