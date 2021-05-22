غزة تعلن استئناف العمل في المؤسسات الحكومية الأحد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تعاود المكاتب الحكومية في قطاع غزة عملها بدءا من صباح غد الأحد، بعد تصعيد مع إسرائيل استمر أحد عشر يوما، بحسب ما أعلن ديوان الموظفين في غزة.

وقال الديوان، في بيان، إنه سيتم استئناف ”الدوام الرسمي عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بدءا من صباح غد الأحد“.

وتوقف الموظفون عن العمل مع بدء التصعيد في العاشر من أيار/مايو، مع إطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل.

وما زالت المدارس مغلقة بسبب الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 248 شخصا، بينهم 66 طفلا، وفق السلطات في القطاع، بينما قتل 12 شخصا بينهم طفلان وجندي في الجانب الإسرائيلي في صواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.

ووقف إطلاق النار الذي أعلنه الطرفان، مساء الخميس، بعد رابع نزاع عسكري بينهما منذ 2008، يبقى هشا.

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