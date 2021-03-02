“عيب” نادية العراقية تهاجم القنوات الفضائية بسبب الراحلة أحلام الجريتلي

المستقلة/- منى شعلان / انتقدت الفنانة فاتن فتحي، والشهيرة بـ نادية العراقية ، التغطية الإعلامية لوفاة يوسف شعبان أحلام الجريتلي ، متهمة القنوات الفضائية المصرية بفرد مساحة أكبر للفنان الراحل، فى حين أن هناك تجاهل واضح للفنانة الراحلة ، خاصة أنها وهبت حياتها للفن على مدار 35 عاماً.

وكتبت نادية العراقية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: “حتى الموت في سوبر ستار وستار..أيه الظلم ده؟”.

تابعت: ” القنوات تجيب فيديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فيديو واحد عن المرحومه أحلام الجريتلي الي بقالها ٣٥ سنه عطاء، عيب عليهم بجد”.

أضافت : “واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت أم السوبر أو جدته.. مفيش عدل حتى في الموت ..بس العدل في القبر وفي الآخره ، أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر”.

من ناحية أخرى شهدت جنازة أحلام الجريتلي ، أمس الاثنين غياب تام للفنانين، ولم يرافق الجثمان في رحلته لمثواه الأخير، غير زوجها وشقيقها وبعض الأصدقاء والأقارب، كما اعتذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الحضور لتواجده بنفس الوقت فى جنازة الفنان يوسف شعبان.

وفى السياق ذاته تلقت أسرة الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، عزاءها على المقابر ، نظرًا لظروف فيروس كورونا ، وتوفيت الجريتلي مساء أمس فى منزلها وهي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي والتي اشتهرت بالأعمال التليفزيونية والسينمائية، كما تميزت في دبلجة الرسوم المتحركة.

وكان آخر ما كتبته الفنانة أحلام الجريتلي على حسابها الشخصي بـ”فيس بوك”: “الدنيا دي غريبة يوم فرح ويوم حزن امبارح الكل بيهنينى بعيد ميلادي والنهاردة الكل بيعزيني في وفاة محمد زوج أختي المرحومة آمال ووالد وائل وريم سبحان الله، وأهي ماشية شوية حزن وشوية فرح وأخرتها متر في متر”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى ،أول أمس عن عمر يناهز 73 عاما، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة .