عون يتلقى رسالة من “حماس” وهذا مضمونها  

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أنه “يجب على المجتمع الدولي التدخل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها على الفلسطينيين”.

كما تلقى ميشال عون رسالة من رئيس المكتب السياسي في “حماس”، إسماعيل هنية، عرض فيها “التطورات الأمنية الأخيرة، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على القدس”، وطلب التحرك العاجل لاتخاذ موقف حازم ضد “هذا العدوان والإجرام”.

وارتفعت صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 قتيلا منهم 9 أطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 103، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 130 غارة على القطاع.

يأتي ذلك، عقب غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية فجرا على أحد الطوابق في برج سكني، مكون من 8 طبقات، يقع قرب مسجد السوسي في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى مقتل 3  فلسطينيين بينهم امرأة مسنة وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجددت الطائرات الإسرائيلية، في ساعات الصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، غاراتها على قطاع غزة مستهدفة عدة مناطق في القطاع.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على عمليته اسم “حارس الأسوار”.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي شن 130 غارة على أهداف مختلفة في قطاع غزة، بينها قرابة 40 غارة الليلة الماضية وفجر اليوم، في حين استمرت فصائل المقاومة الفلسطينية في الرد بإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات إسرائيلية.

من جهتها أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية فجر الثلاثاء بيانا مشتركا أطلقت فيه اسم “سيف القدس” على “المعركة التي تخوضها ضد إسرائيل نصرة للأهل في المدينة المقدسة”

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