عودة 95 صيادا كانوا محتجزين في إريتريا الى مصر

عودة 95 صيادا كانوا محتجزين في إريتريا الى مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت مصر، اليوم الأحد، عن وصول 95 صيادا إلى مطار القاهرة الدولي بعد الإفراج عنهم من قبل السلطات الإريترية، بعد توقيفهم لدخولهم المياه الإقليمية.

وتم إجراء فحص فيروس كورونا المستجد للصيادين العائدين بانتظار ظهور النتائج واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لعدم وجود جوازات سفر لديهم.

واحتجزت السلطات الإريترية في يناير / كانون الثاني الماضي، 95 صيادا مصريا، بعد دخولهم المياه الإقليمية، وعلى الفور تحركت الخارجية المصرية للإفراج عن مواطنيها.

وتواصل وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفيا مع نظيره الإريتري ”عثمان صالح“ للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت في إطار العلاقات التي تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.

ووجه شكري آنذاك، السفارة المصرية في أسمرة بالاستمرار في مواصلة جهودها لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين المحتجزين والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.