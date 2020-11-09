عضو بالحزب الديمقراطي لـ”المستقلة”: هذا هدف بايدن الأول تجاه المواطن الأمريكي

المستقلة / منى شعلان / بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ، تنتظره الكثير من الملفات الشائكة التى بحاجة إلى إيجاد حلولا لها ، و تؤرق الشارع الأمريكي ، خلال السنوات الماضية ، لعل أبرزها ملف البطالة ، والتأمين الصحي ، وآخرها جائحة كورونا.

وقال ناجي مطش عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ، فى تصريحات خاصة لـ”المستقلة” ، أن بعد فوز بايدن ، وفرحة الشارع الأمريكي بهذا الانتصار ، على الرغم من انقسام المجتمع الأمريكي ، إلا إن هناك إلتزام بالنتيجة النهائية المعلنة ، التى تحترم الديمقراطية.

وتابع مطش ، أن المواطن الأمريكي ، ينتظر من الرئيس المنتخب ، عدة أمور أولية أولها التصدي لجائحة كورونا ، وهو ما يعمل عليه ، فور تسلم مهام منصبه ، حيث سيبذل قصار جهده ، من أجل الوصول إلى لقاح أو علاج للفيروس ، وبشكل سريع.

وأضاف مطش ، أن بايدن سيعود مرة أخرى ، إلى قانون الرعاية الصحية ” أوباما كير” ، من أجل علاج الملايين من الأمريكيين ، وتوفير تأمين صحى شامل للشعب الأمريكي بأكمله ، وليس فئة محددة فقط ، وهذا هو هدف بايدن الأول.

و أوضح مطش ، أن مشكلة البطالة ليست فى أمريكا فقط ، بل على مستوي دول العالم بأكمله ، مشيراً إلى أن البطالة وصلت إلى أدنى مستوى لها فى تاريخ البلاد قبل جائحة كورونا ، نظراً لظروف خارجة عن الإرادة السياسية،وأدى تفشي جائحة كورونا إلى أكبر أزمة وظائف في تاريخ الولايات المتحدة.