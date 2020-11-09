عضو بالحزب الديمقراطي لـ”المستقلة”: هذا هدف بايدن الأول تجاه المواطن الأمريكي

المستقلة / منى شعلان / بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ، تنتظره الكثير من الملفات الشائكة التى بحاجة إلى إيجاد حلولا لها ، و تؤرق الشارع الأمريكي ، خلال السنوات الماضية ، لعل أبرزها ملف البطالة ، والتأمين الصحي ، وآخرها جائحة كورونا.

وقال ناجي مطش عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ، فى تصريحات خاصة لـ”المستقلة” ، أن بعد فوز بايدن ، وفرحة الشارع الأمريكي بهذا الانتصار ، على الرغم من انقسام المجتمع الأمريكي ، إلا إن هناك إلتزام بالنتيجة النهائية المعلنة ، التى تحترم الديمقراطية.

وتابع مطش ، أن المواطن الأمريكي ، ينتظر من الرئيس المنتخب ، عدة أمور أولية أولها التصدي لجائحة كورونا ، وهو ما يعمل عليه ، فور تسلم مهام منصبه ، حيث سيبذل قصار جهده ، من أجل الوصول إلى لقاح أو علاج للفيروس ، وبشكل سريع.

وأضاف مطش ، أن بايدن سيعود مرة أخرى ، إلى قانون الرعاية الصحية ” أوباما كير” ، من أجل علاج الملايين من الأمريكيين ، وتوفير تأمين صحى شامل للشعب الأمريكي بأكمله ، وليس فئة محددة فقط ، وهذا هو هدف بايدن الأول.

و أوضح مطش ، أن مشكلة البطالة ليست فى أمريكا فقط ، بل على مستوي دول العالم بأكمله ، مشيراً إلى أن البطالة وصلت إلى أدنى مستوى لها فى تاريخ البلاد قبل جائحة كورونا ، نظراً لظروف خارجة عن الإرادة السياسية،وأدى تفشي جائحة كورونا إلى أكبر أزمة وظائف في تاريخ الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

بعد إنطلاق عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل “عهد الدم” لباسل خياط

اخر الاخبار

صور.. العراقي “همام إبراهيم” يشعل حفل مهرجان الموسيقى العربية

اخر الاخبار

بعد إصابته بكورونا.. الفنان المصري فايق عزب يصاب بمرض “مارسا”

اخر الاخبار

رحيل الإعلامي “أليكس تريبيك” عن عمر يناهز 80 عاماً بعد صراع مع المرض

اخر الاخبار

فيديو.. حقيقة إصابة رانيا يوسف وابنتها بفيروس كورونا

اخر الاخبار

“عن ثقافة العمل الحر” الإعلامى الأردني حامد القويسم يقدم موسم جديد من…

التعليقات مغلقة.